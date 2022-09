tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Ciclista Tempo 1. Zoe Bäckstedt 1h47'05'' 2. Eglantine Rayer +2'07'' 3. Nienke Vinke +2'07'' 4. Francesca Pellegrini +2'19'' 5. Maho Kakita +2'21'' 6. Malwina Mul +2'21'' 7. Julia Kopecky +2'21'' 8. Eleonora Ciabocco +2'21'' 9. Xaydee Van Sinaey +2'21'' 10. Alizée Rigaux +2'21''

Bäckstedt impressionante: 10 km e se ne va da sola in fuga

Neanche 10 km e la Bäckstedt se ne va

9,8 km e la Bäckstedt va subito in fuga. È vero che la prova femminile juniores ha una distanza di “soli” 67,2 km, ma la britannica parte all'avventura in solitaria contro tutto e tutte. Ci aveva provato anche la Kvasnickova, ma la ceca viene raggiunta dal gruppo prima della conclusione del secondo giro. Le italiane restano nascoste per non perdere troppe energie ad attaccare e contrattaccare, ma saluta subito la Venturelli che, paga la caduta di qualche giorno fa, e si stacca sul Mount Ousley.

La Venturelli paga ancora la caduta e si stacca alla prima salita

Rayer e Vinke sul podio, che beffa per la Pellegrini

La Bäckstedt fa corsa a sé, dietro è invece bagarre per la medaglia d'argento. García Muñoz e Rayer provano a portare via un gruppetto, per l'Italia si fa trovare pronta Francesca Pellegrini. Nessuna riesce ad evadere fino all'azione della Vinke che va via una volta passato il cartello dei -20 dal traguardo, ma da dietro rientra di gran carriera la Rayer sull'ultimo strappo. Il gruppo delle inseguitrici è lì vicino, ma alla fine se la giocano la francese e la neerlandese, con la Rayer che si prende l'argento davanti alla Vinke. Di qualche secondo poi il gruppo con la Pellegrini che si prende un beffardo 4° posto.

Che beffa per l'Italia! Pellegrini 4a dietro a Rayer e Vinke

Dove seguire i Mondiali in diretta tv e live streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. Tutte le prove andranno in onda in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Potete seguire tutte le prove dei Mondiali in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player e Discovery+ ( Scopri l'offerta ) con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

