Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Cameron Rogers: "È stato emozionante fare questa crono sulle strade di casa"

MONDIALI - Il nipote di Michael Rogers (vincitore di tre titoli iridati a crono), ha esordito con un 14° post finale in questa crono juniores. Cameron Rogers non fa grandi disamine tecniche pur riconoscendo la superiorità degli avversari. È comunque molto felice per aver vissuto questa crono in "casa".

00:01:10, un' ora fa