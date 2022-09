Vittoria Guazzini 4a a Wollongong e, quindi, Audrey Cordon-Ragot, campionessa nazionale francese a cronometro, che negli ultimi giorni è stata vittima di un ictus. Si era appreso della sua mancata partecipazione ai Mondiali, nonostante fosse stata inizialmente convocata, ma né la Federazione francese né la sua squadra avevano comunicato il perché non fosse mai partita in direzione dell'Australia. È stata poi la diretta interessata a spiegare tutto tramite un post sui social. Ora per fortuna sta meglio e ha già cominciato il suo percorso di recupero. Con4a a Wollongong e, quindi, Campionessa del Mondo Under 23 , ci chiedevamo se mancasse all'appello qualcuna nella prova a cronometro élite femminile. Il piazzamento della Gauzzini era frutto di qualche assenza? Assolutamente no ed è stato meritatissimo. Un'assenza però c'era e c'è dispiaciuto molto avere questa notizia. La Francia non ha potuto schierare, campionessa nazionale francese a cronometro, che negli ultimi giorni è stata. Si era appreso della sua mancata partecipazione ai Mondiali, nonostante fosse stata inizialmente convocata, ma né la Federazione francese né la sua squadra avevano comunicato il perché non fosse mai partita in direzione dell'Australia. È stata poi la diretta interessata a spiegare tutto tramite un post sui social. Ora per fortuna sta meglio e ha già cominciato il suo percorso di recupero.

Le parole di Audrey Cordon-Ragot

La vita ha sempre in serbo delle sorprese per te e questa settimana, più che mai, ho imparato che la vita è molto più importante di qualsiasi altra cosa. La mia mancata presenza ai prossimi Mondiali, che in tanti hanno qualificato come un capriccio, paura di perdere, mancanza di rispetto per la squadra francese... E così via, è dovuta ad un ictus, di cui sono stata vittima domenica scorsa. Grazie a tutte le persone che hanno chiesto info su di me, che mi hanno circondato di affetto. La mia famiglia, i miei amici, la Federazione ciclistica francese, la mia squadra e il personale infermieristico del Centre Hospitalier du Centre Bretagne

La morale della favola è che ho capito quanto amassi la mia famiglia e la mia vita più di ogni altra cosa e che non avrei permesso a niente e a nessuno di togliermi il privilegio di godermela al 200%. Difficile spiegare come mi sento, sono esausta, esausta e triste, ma allo stesso tempo così grata e felice di essere potuta tornare a casa dai miei cari

La mia stagione è finita. Ora osserverò un periodo di riposo e subirò un intervento per risolvere il problema cardiaco che è all’origine di questo episodio. Non è stato riconosciuto subito e sono stata fortunata, sì la fortuna, di trovarmi vicino un grande staff medico che mi ha consigliato di sottopormi ad un IRM che mi ha salvato la vita

