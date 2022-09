Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - È tutto vero: Mathieu van der Poel è già fuori, il momento in cui si ritira

MONDIALI - Poco più di mezz'ora. Tanto è durata la prova iridata di Mathieu van der Poel che, per vicende extracorsa, non è riuscito a dormire nella notte prima della gara. Ha passato la notte, infatti, presso la stazione di Polizia perché denunciato dai genitori di alcuni bambini che hanno litigato con lui in albergo. Van der Poel aveva litigato con loro perché non gli permettevano di dormire.

00:00:45, 34 minuti fa