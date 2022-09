Remco Evenepoel continua a vincere. E fanno 15 successi in stagione, con il belga che diventa il più vincente di questo 2022, più anche di Pogacar (15 contro 14). Evenepoel diventa van Aert che ha catalizzato tutta le attenzioni su di sé liberando la strada al più giovane compagno di Nazionale. Ma dove sono finiti Pogacar? Girmay? Alaphilippe? Qualcuno si è nascosto, qualcun altro non aveva la gamba giusta. Non c'era neanche van der Poel anche se la situazione è molto diversa per quello La stagione di ciclismo volge al termine, macontinua a vincere. E fanno 15 successi in stagione, con il belga che diventa il più vincente di questo 2022, più anche di Pogacar (15 contro 14). Evenepoel diventa anche Campione del mondo dopo un'azione delle sue, con uno scatto a 26 km dal traguardo che ha lasciato tutti a bocca aperta. Bravo anche il Belgio nel gioco di squadra, conche ha catalizzato tutta le attenzioni su di sé liberando la strada al più giovane compagno di Nazionale. Ma dove sono finiti Pogacar? Girmay? Alaphilippe? Qualcuno si è nascosto, qualcun altro non aveva la gamba giusta. Non c'era neancheanche se la situazione è molto diversa per quello che gli è successo durante la notte

Promossi

Remco Evenepoel

Eccezionale. Due settimana fa ha vinto la Vuelta, oggi è ancora in trionfo, questa volta al Mondiale. Era dal 2012 che un belga non saliva sul gradino più alto del podio: Remco Evenepoel è riuscito a rompere il digiuno. Stagione clamorosa per il corridore della Quick Step che in questo 2022 ha vinto una Classica Monumento (la Liegi), un Grande Giro (la Vuelta) e il Mondiale. Una volta che van Aert ha dato semaforo verde, ha cominciato ad attaccare, spazzando via la concorrenza. Ha battuto anche Lutsenko che era riuscito a tenere il suo passo, almeno fino ai -26... Impressionante.

Christophe Laporte

La Francia è l'unica Nazionale che ha provato ad animare la corsa sin dalle prime battute. Armirail, Sivakov, Sénéchal hanno imposto un ritmo importante per lanciare Bardet, ma il corridore della DSM non è riuscito ad inseguire Evenepoel. La Francia aveva però un'altra carta da giocarsi, Christophe Laporte, che ha regolato tutti in volata conquistando la medaglia d'argento. Insomma, dopo due anni di successi di Alaphilippe, la Francia resta comunque sul podio.

Alexey Lutsenko

Alla fine della fiera torna a casa con 0 medaglie. Ma è da premiare il suo atteggiamento in corsa, con il kazako che ha promosso l'azione decisiva insieme a Evenepoel. Poi, contro il belga, c'era poco da fare con il ritmo imposto dal corridore della Quick Step. Alexey Lutsenko ci ha messo la faccia, ci ha provato fino all'ultimo, e ha davvero sfiorato il colpaccio.

Bocciati

Tadej Pogacar

Non si è mai visto o, semplicemente, ha marcato il belga sbagliato. Ha seguito come un'ombra van Aert ma, quando è partito Evenepoel, non ha fatto nulla per rimontarlo. Un'occasione persa per Tadej Pogacar.

Biniam Girmay

Certo, non aveva una grande squadra a disposizione. Ma anche Biniam Girmay è stato troppo nascosto e non è mai stato in partita per il successo finale o per la lotta per le medaglie. E ci puntava forte a questo Mondiale...

Fred Wright

La Gran Bretagna era in forze per questo Mondiale anche se il vero favorito del team britannico aveva dato forfait qualche settimana fa (Tom Pidcock). Non c'era un vero capitano, con una squadra piena zeppa di battitori liberi, ma con grandi individualità. Uno su tutti Fred Wright che era uscito bene dalla Vuelta e che poteva fare grandi cose su questo percorso. Ha cercato un'azione, ma poi il corridore della Bahrain Victorious si è spento.

