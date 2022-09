tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Remco Evenepoel 6h16'08'' 2. Christophe Laporte +2'21'' 3. Michael Matthews +2'21'' 4. Wout van Aert +2'21'' 5. Matteo Trentin +2'21'' 6. Alexander Kristoff +2'21'' 7. Peter Sagan +2'21'' 8. Alberto Bettiol +2'21'' 9. Ethan Hayter +2'21'' 10. Mattias Sjkelmose Jensen +2'21''

12 in fuga, poi ci prova anche Battistella

Tutti cercano la fuga in avvio, fuga che parte a 253 km dal traguardo con l'azione di Primozic (Slovenia), Pellaud (Svizzera), Coté (Canada), Fouché (Nuova Zelanda), Owsian (Polonia), Kukrle (Repubblica Ceca), Liepins (Lettonia), Juraj Sagan (Slovacchia), Erdenebat (Mongolia), Sagiv (Israele), Sessler (Brasile) e McGill (Stati Uniti). Ai 12 di testa provano ad aggiungersi altri corridori, tra questi anche Rien Schuurhuis - il corridore del Vaticano - che non riesce però a rientrare. Ai -220, invece, la Francia movimenta la corsa con le azioni di Sivakov e Armirail, azione che spacca il gruppo. Davanti restano corridori come van Aert e Pogacar, mentre altri pezzi da 90 si staccano come Matthews, Girmay, Evenepoel e lo stesso Alaphilippe. Fase pazza già a 200 km dal traguardo e, a questo punto, ci prova da lontanissimo Samuele Battistella insieme a Sivakov, Serry, Ben O'Connor e Plapp. Dietro invece i gruppi si ricongiungono, con van Aert e Pogacar che non alimentano l'azione precedente.

