Alaphilippe non è riuscito a confermarsi campione del mondo, così come Filippo Ganna che, dopo due titoli consecutivi, ha abdicato Remco Evenepoel che dà continuità al successo della Vuelta e si porta a casa la medaglia di bronzo nella crono e Italia, dicevamo, non proprio ai massimi storici, considerando anche la medaglia buttata nella prova in linea. Ci risollevano le donne grazie alle grandi prestazioni di Vittoria Guazzini e Silvia Persico, una campionessa del mondo U23 a crono, l'altra Ci siamo lasciati il Mondiale alle spalle e già pensiamo ai prossimi appuntamenti. Abbiamo provato a dare i voti di questa rassegna che ha visto tante sorprese, anche negative.non è riuscito a confermarsi campione del mondo, così comeche, dopo due titoli consecutivi, ha abdicato con una crono non proprio brillante . Vince inveceche dà continuità al successo della Vuelta e si porta a casa la medaglia di bronzo nella crono e l'oro iridato nella prova in linea . A 22 anni, nella stessa stagione, ha vinto una Classica Monumento ( la Liegi ), un Grande Giro ( la Vuelta ) e ora il Mondiale. Chi lo ferma più?, dicevamo, non proprio ai massimi storici, considerando anche la medaglia buttata nella prova in linea. Ci risollevano le donne grazie alle grandi prestazioni di, una campionessa del mondo U23 a crono, l'altra di bronzo nella prova in linea

Avviso ai naviganti: il voto non viene dato solo in base ai piazzamenti. Come parametri ci sono anche vittorie, medaglie, tentativi, stato di forma, completezza della Nazionale, le premesse iniziali, ecc ecc.

Voto 10... Al re e alla regina Evenepoel e van Vleuten

Per certi versi erano i due favoriti della vigilia, anche se ci sono arrivati in condizioni diverse. Parliamo dalla van Vleuten che, già sicura del suo addio a fine 2023, voleva questa maglia iridata da esibire durante la sua ultima stagione. AVV arrivava però a questo appuntamento dopo la caduta nella crono staffetta e sembrava impossibile per lei anche solo partecipare vista la frattura composta del gomito. Invece lei c'è stata e le ha beffate tutte con una stoccata vincente dentro l'ultimo km.

Dalla frattura al gomito alla vittoria: il pazzo Mondiale della van Vleuten in 5'

E Evenepoel? Ci sono sempre un po' di dubbi su chi esce dalla Vuelta, ma questo Evenepoel andava forte ovunque. E il dualismo in squadra con van Aert? Nessun dualismo. Quelli del Belgio hanno istituito la 'Santa Alleanza' e hanno portato la maglia iridata a casa.

Tutti gli scatti di Evenepoel: rivivi il suo show in 170'''

Voto 9... Alla Gran Bretagna che verrà tra Bäckstedt, Tarling, gli Hayter

Diamo il giusto tributo alla Nazionale che ha vinto il medagliere con 3 ori e 5 medaglie complessive. Parte del merito vanno ai giovanissimi: Tarling ha vinto la crono junior maschile, la Bäckstedt ha quasi umiliato le colleghe vincendo sia la prova in linea che quella a crono, cosa che non gli era riuscita la passata stagione. È diventata, inoltre, Campionessa del mondo in quattro discipline diverse: cross, ciclismo su pista (nella Madison) e, adesso, anche a crono e in linea. Cosa che gli era riuscita in passato solo a 7 corridori nella storia, l'ultimo Remco Evenepoel. E ancora Leo Hayter in campo U23 o Ethan Hayter che sfiora le medaglie nella crono élite se non avesse avuto quel problema meccanico. Nella prova in linea la Gran Bretagna non ha brillato, in realtà, ma tra Sheffield, Turner, Hayter, Tulett e Stewart, ci sono tanti giovani che fan ben sperare per la Gran Bretagna del futuro.

La Bäckstedt è imbattibile, ancora una volta Campionessa: rivivi l'arrivo

Voto 8... Al motorino Vittoria Guazzini

È stata di gran lunga la nostra migliore atleta in questa spedizione in Australia. È proprio lei a regalarci la prima medaglia, con l'oro nella crono U23 femminile, e la prima maglia di Campionessa del mondo (la prima della storia visto che non erano mai state premiate le U23). È decisiva nella crono staffetta per portare l'Italia al 2° posto, dietro alla Svizzera per soli 2''92, portando un'altra medaglia in dote. Vittoria Guazzini non si è fermata e ha lavorato alacremente durante la prova in linea. Un vero motorino la classe 2000 che è il futuro della nostra Nazionale.

Guazzini e Longo Borghini sfiorano la clamorosa rimonta: è argento, rivivi il finale

Voto 7... A Silvia Persico che si conferma ad alti livelli

Altra protagonista della nostra Nazionale... A livello femminile. Silvia Persico continua a confermarsi ad alti livelli, in una stagione da sballo per la ciclista di Cene. Dopo il 3° posto, e la medaglia di bronzo, ai Mondiali di ciclocross nel gennaio scorso, è arrivata anche la medaglia di bronzo qui a Wollongong. Nel mezzo però altri bei risultati, tra i piazzamenti e il 5° posto in classifica generale al Tour de France Femmes, alla vittoria di una tappa della Vuelta. Continua a crescere.

Anche Silvia Persico sul podio per la medaglia di bronzo: rivivi la premiazione

Voto 6... Ai padroni di casa dell'Australia

Non poteva mancare il voto all'Australia padrone di casa. Una Nazione che ha ospitato questo Mondiale e che sperava di ottenere tante medaglie. Alla vigilia di questa rassegna, però, alcune convocazione avevano lasciato perplessi. Dov'era Caleb Ewan per la prova in linea? E Rohan Dennis per le cronometro? Per la prova in linea c'era Michael Matthews, ok, ma per le crono spazio a Durbridge (che non si è nemmeno presentato) e al giovane Plapp. Risultato? Solo un 12° posto. Per fortuna Matthews è riuscito a cogliere una medaglia domenica, col corridore della BikeExchange Jayco che conquista la terza medaglia in carriera ai Mondiali. In campo femminile brava Grace Brown nell'argento a crono, ma la ciclista della FDJ ha poi deluso nella prova in linea. Da ricordare anche l'argento di McKenzie nella crono U23 maschile, e l'ottimo 3° posto nella crono staffetta dietro Svizzera e Italia. Si poteva fare meglio, ma si poteva anche fare molto peggio.

Grace Brown come una scheggia: 44'41'', demolito il tempo di Kopecky e van Anrooij

Voto 5... A Ganna, Pogacar, Girmay, Ludwig e Vos

Purtroppo, una delle delusioni di questo Mondiale è stata il nostro Pippo Ganna. Meno Super in questa rassegna, con il corridore verbanese che ha trovato solo un 7° posto nella crono élite. Lui che era Campione del Mondo da due anni. Delusione perché era una prova in cui van Aert non si è presentato e mancava l'intero podio della crono olimpica dell'anno passato (Roglic, Dumoulin, Rohan Dennis). Non si può sempre vincere, questa è una grande verità, e questi risultati - purtroppo - confermano il trend un po' negativo in cui si è trovato Ganna. Dagli Europei di un mese fa, alla stessa crono staffetta in cui il trio maschile non ha brillato più di tanto. Lui, però, ha già resettato tutto e ha nelle mente altri obiettivi tra il record dell'ora e i Mondiali su pista.

Ganna si spegne letteralmente: rivivi il finale della sua crono

Altri due che sono un po' mancati sono Tadej Pogacar e Biniam Girmay. Anche per loro vale la regola del non si può vincere sempre, ma entrambi avevano punto forte sul Mondiale. Pogacar era ritenuto da tutti il favorito assoluto, perché van Aert poteva rimanere invischiato nel dualismo con Evenepoel, mentre Girmay aveva rinunciato al Tour de France per avviare una preparazione che fosse esclusivamente focalizzata a questo appuntamento. I due non sono mai stati in partita per la vittoria di questo Mondiale.

Anche in campo femminile qualche delusione c'è stata. È vero che i Paesi Bassi hanno festeggiato con la van Vleuten, ma è mancata Marianne Vos. Era un percorso adatto per lei, ma la capitana della Jumbo Visma pativa giro dopo giro. La van Vleuten lavorare per lei e, per fortuna, ad un certo punto, i tecnici dei Paesi Bassi hanno dato 'pieni poteri' alla capitana della Movistar che ha fatto da sé. Davanti c'era invece un gruppetto ormai lanciato verso la vittoria. Ma perché nessuna ha dato cambi regolari? La Ludwig cosa voleva fare? Temporeggiare per temporeggiare, da dietro è arrivata la van Vleuten e ha salutato tutte.

Van Vleuten non ci crede. La Vos glielo conferma: "Hai vinto il Mondiale"

Voto 4... Alla anonima Danimarca. Ma dov'era Pedersen?

Da una parte abbiamo avuto una Norvegia quasi devastante tra il successo di Tobias Foss nella crono maschile élite e quello di Soren Waerenskjold nella crono U23 maschile (più il bronzo nella prova in linea). Dall'altra abbiamo invece avuto una Danimarca assolutamente anonima. 0 medaglie per il movimento danese che, in realtà, in stagione aveva prodotto vittorie e corridori interessanti. Non solo Vingegaard... Dov'era Mads Pedersen? Un corridore capace, quest'anno, di vincere ben 4 tappe nei Grandi Giri tra Tour e Vuelta. Questo percorso si addiceva particolarmente alle sue caratteristiche perché, alla fine, Mads Pedersen è un corridore alla van Aert o alla van der Poel. Risultato? Danimarca mai in partita.

Che sorpresa! Tobias Foss campione del mondo a crono: rivivi l'arrivo

Voto 3... Alla polemiche sulle radioline

Sì sa, nelle prove iridate le Nazionali non hanno a proprio vantaggio la possibilità di utilizzare le radioline. E abbiamo visto proprio in questo Mondiale che l'assenza della 'vocina' via radio possa cambiare anche le gerarchie del medagliere. Emblematico proprio il caso dell'Italia, con Lorenzo Rota che si stava giocando la medaglia d'argento nella prova in linea. Lui, insieme ai corridori del suo gruppo, hanno temporeggiato troppo, permettendo a quelli dietro di rientrare e impostare la volata per argento e bronzo. Se ci fosse stata la radio, Bennati avrebbe gridato a Rota di partire... Ma noi non critichiamo il fatto che le radioline non ci siano state. Ci dovrebbero essere sempre. Ma critichiamo la polemica che alcuni ct hanno fatto sull'assenza di tali radioline. Come se si fossero svegliati adesso e avessero capito solo ora il meccanismo. Ai Mondiali le radioline mancano da tanti anni e i vari Bettini o Cassani erano già dovuti intervenire senza, cercando di trovare delle soluzioni.

Rota butta via la medaglia ai -200 metri: Laporte 2°, Matthews 3°, rivivi la volata

Voto 2... Al budget dell'Irlanda

C'è chi a questo Mondiale non si è neanche presentato. Come l'Irlanda di Sam Bennett, Ryan Mullen e Eddie Dunbar. Qualcuno potrebbe anche dire che non era una Nazionale che avrebbe potuto portare qualche medaglia a casa, ma è sempre un peccato quando qualcuno non si presenta. Soprattutto per la motivazione che ha spinto la Federciclismo irlandese a non far partire i propri corridori: non c'erano i soldi per fare la trasferta. Incredibile, ma vero. E l'Irlanda, a ben vedere, non era l'unica Nazionale a non avere un grande budget a disposizione. L'UCI dovrebbe intervenire nell'interesse collettivo.

Voto 1... All'UCI che si boicotta da sola

Alcune Nazionali non si sono presentate per problemi di budget, altre perché avevano 'altro da fare'. E qui è tutta colpa dell'UCI e del suo sistema a punti per evitare di retrocedere dalla classificazione di squadra World Tour a Professional. Tante squadre stanno rischiando tra Lotto Soudal, Education EasyPost. Movistar e altre. Alcune Nazionali, quindi, si sono presentate con dei corridori di secondo piano perché i migliori rimanevano in Europa per gareggiare nelle squadre di club. Il perché? C'è da fare punti anche in corse minori, per fare punti ed evitare la retrocessione. Lo abbiamo visto in questo Mondiale, con squadre come la Spagna ridotte al lumicino per compiacere le squadre di club... Un vero autogol da parte dell'UCI.

Voto 0... Alla sfortuna di van der Poel (e di tutti i Paesi Bassi)

La Nazionale dei Paesi Bassi porta a casa 4 medaglie complessive, due ori inclusi. Poteva andare meglio, ma poteva andare molto peggio come dicevamo prima. Certo, un po' di fortuna è mancata a questa Nazionale come abbiamo visto durante la crono staffetta. Il trio maschile è diventato subito un duo per i problemi meccanici di Mollema. Il trio femminile è diventato subito un duo per la caduta della van Vleuten che, rimediando una frattura al gomito, ha anche rischiato di non essere presente alla prova in linea. Chi, proprio, è rimasto deluso è Mathieu van der Poel. C'era anche lui nella crono staffetta, ma è andata male. Poi la sua gara in linea è durata poco più di 40 km, con un abbandono clamoroso. Van der Poel, non avendo dormito la notte prima, non è riuscito a continuare. Aveva appena passato la notte in Commissariato per aver redarguito, per così dire, dei bambini che si facevano chiasso fuori dalla stanza d'albergo. Ma è possibile?

Prima la catena di Mollema, van Vleuten ko: la giornata da incubo dell'Olanda in 176''

