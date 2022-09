Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Fedorov 10 anni dopo Lutsenko: è campione del mondo, rivivi l'arrivo

MONDIALI - Partito a 22 km dal traguardo con Vacek, Fedorov è riuscito ad imprimere un ritmo imprendibile per i corridori alle proprie spalle. E tutti signori corridori. Alla fine, a spuntarla, è proprio il kazako che ha la meglio sullo slovacco che non aveva più energie per fare la volata. Era dal 2012 che un kazako non vinceva questa prova (Lutsenko). Waerenskjold si piazza al 3° posto.

00:00:48, 19 minuti fa