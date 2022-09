Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Herzog: "Campione del mondo! Non ci posso credere, non ho parole"

MONDIALI - Dopo il 3° posto nella cronometro iridata, il tedesco Herzog vince la prova in linea juniores. Che fatica nel finale, per riprendere Morgado che era partito all'attacco in precedenza per poi batterlo nella volata a due. Herzog si dice soddisfatto perché questo successo ripaga dal duro lavoro e dalle problematiche avute nella passata stagione.

00:03:21, 19 minuti fa