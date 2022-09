Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Herzog sul podio con Morgado e Van Mechelen: rivivi la premiazione della prova junior

MONDIALI - Secondo podio consecutivo per il tedesco Herzog che aveva conquistato la medaglia di bronzo nella cronometro. Questa volta diventa Campione del mondo nella prova in linea battendo in volata il portoghese Morgado. A regolare il gruppo successivo ci pensa il belga Van Mechelen che si prende il bronzo.

00:02:20, 19 minuti fa