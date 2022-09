Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Il ct della Francia avvisa Alaphilippe: "van der Poel ha lasciato la corsa"

MONDIALI - Mathieu van der Poel si è ritirato, ma in gruppo ancora non lo sanno, anche perché è una giornata senza radioline. Arriva il ct della Francia, Voeckler, va ad avvisare il suo capitano Alaphilippe informadolo dell'assenza di uno dei favoriti per la vittoria finale.

