Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Italia bella a metà, Olanda distrutta, vince la Svizzera: gli highlights

MONDIALI - Cecchini, Longo Borghini e Guazzini fanno un qualcosa di magico, anche se per 3'' non riescono a completare la rimonta sulla Svizzera che vince l'oro iridato nella staffetta maschile. La Germania Campione del mondo uscente non sale sul podio, così come i Paesi Bassi che vedono prima il salto di catena di Mollema poi la caduta della van Vleuten.

00:05:00, 9 minuti fa