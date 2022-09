Joshua Tarling. Vittoria che ha lo stesso sapore della Bäckstedt, perché anche Tarling finì 2° nella specialità lo scorso anno nelle Fiandre, prendendosi la rivincita un anno dopo. Questo che era l'ultimo anno da juniores per Tarling che nei prossimi mesi sarà un altro dei corridori più interessanti a navigare nelle acque della Ineos Grenadiers. Sul podio col britannico ci sono anche il tedesco Herzog e l'australiano McKenzie che, partito per 4°, era stato in testa alla classifica per tutta la crono in pratica, fino all'arrivo di Tarling appunto. Lontani gli italiani: Nicolas Milesi si piazza al 13° posto con 1'57'' dal vincitore, Renato Favero è 25° a 2'54''. È la giornata della Gran Bretagna. Dopo il successo di Zoe Bäckstedt in campo femminile, la crono maschile juniores viene vinta da. Vittoria che ha lo stesso sapore della Bäckstedt, perché anche Tarling finì 2° nella specialità lo scorso anno nelle Fiandre, prendendosi la rivincita un anno dopo. Questo che era l'ultimo anno da juniores per Tarling che nei prossimi mesi sarà un altro dei corridori più interessanti a navigare nelle acque della. Sul podio col britannico ci sono anche il tedescoe l'australianoche, partito per 4°, era stato in testa alla classifica per tutta la crono in pratica, fino all'arrivo di Tarling appunto. Lontani gli italiani:si piazza al 13° posto con 1'57'' dal vincitore,è 25° a 2'54''.

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Joshua Tarling 34'59'' 2. Hamish McKenzie +19'' 3. Emil Herzog +33'' 4. Jan Christen +59'' 5. Romet Pajur +1'07'' 6. Artem Shmidt +1'37'' 7. Frank Aron Ragilo +1'38'' 8. Duarte Marivoet Scholiers +1'40'' 9. Jorgen Nordhagen +1'41'' 10. Thibaut Gruel +1'41'' 13. Nicolas Milesi +1'57'' 25. Renato Favero +2'54''

Mondiali Bäckstedt di un altro pianeta: che vittoria! Venturelli 24a dopo la caduta 6 ORE FA

CHI VINCE I MONDIALI 2022? Tadej Pogacar Wout van Aert Mathieu van der Poel Biniam Girmay Michael Matthews Julian Alaphilippe Remco Evenepoel Alberto Bettiol Cort Nielsen Altro

McKenzie davanti a tutti, Milesi nei 5 a metà gara

Il primo tempo di riferimento lo fa l'australiano Hamish McKenzie che completa la sua crono in 35'18''. Un tempone quello del classe 2004 visto che Cameron Rogers, il nostro Favero e Hamel sono tutti dietro e con distacchi esorbitanti. Nessuno riesce a portarsi nemmeno sotto il minuto di svantaggio, neanche Ragilo e Marivoet Scholiers che si piazzano momentaneamente in zona medaglia. Buona, intanto, la prestazione di Nicolas Milesi che completa la sua prova in 36'56'' trovando il 5° posto provvisorio.

Tarling spazza via tutti: sul podio McKenzie e Herzog

Tutto rinviato agli ultimi corridori. Pajur è il primo a scendere sotto il minuto di svantaggio (a 47''), ma arrivano i favoriti a sparigliare le carte. Christen entra momentaneamente in zona medaglia, a 40'' da McKenzie, mentre Herzog va proprio vicino all'australiano, portandosi a soli 14''. McKenzie comincia ormai a crederci, ma è proprio l'ultimo a mandarlo a casa. Arriva Tarling che fa segnare il nuovo miglior tempo, con un ottimo 34'59'' che gli vale la maglia iridata. McKenzie e Herzog si prendono le medaglie rimaste, con Christen che scende giù dal podio.

Rivivi la crono maschile juniores On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Mondiali | Cronometro maschile U23 04:06:42 Replica

Dove seguire tutte le prove del Mondiale in diretta tv e streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. Potete seguire tutte le prove dei Mondiali saranno trasmesse in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Le prove iridate saranno visibili anche in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Zoe Backstedt campionessa del mondo junior, Ciabocco 9a

Mondiali Ganna, polemica per la "fiamma tricolore" sul casco, ma sono tre fulmini 14 ORE FA