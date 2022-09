tra poco il report completo...

Guazzini e Longo Borghini sfiorano la clamorosa rimonta: è argento, rivivi il finale

L'ordine d'arrivo

Nazionale Tempo 1. Svizzera 33'47'' 2. Italia +3'' 3. Australia +38'' 4. Germania +46'' 5. Paesi Bassi +52'' 6. Danimarca +58'' 7. Francia +58'' 8. Belgio +1'49'' 9. Polonia +1'51'' 10. Spagna +2'44''

Australia primo riferimento, l'Olanda si perde Mollema

Il primo tempo di riferimento è quello dell'Australia di Michael Matthews che conclude la sua prova in 34'25'' con 2'06'' di vantaggio sulla Spagna e 2'52'' sull'Austria. La Francia e la Danimarca sembrano minacciose, almeno guardando i terzetti maschili, ma nel secondo giro le due Nazionali finiscono dietro all'Australia per 20''. Partono poi i grandi team: Svizzera, Italia, Paesi Bassi e la Germania campione del mondo. Paesi Bassi grandi favoriti ma, dopo qualche km, il terzetto si perde subito Bauke Mollema per un problema meccanico.

10'' di ritardo per Ganna e gli altri sulla Svizzera

La Svizzera fa segnare il miglior tempo dopo il primo giro (15'50''), con l'Italia di Ganna, Sobrero e Affini che conta un ritardo di 10''. I Paesi Bassi dicono addio alla prova: van der Poel e Hoole arrivano con 40'' e, quando inizia la prova femminile, la van Vleuten va subito a terra. Anche la Germania è dietro dopo il primo giro e quindi le sfide sono ormai chiarissime: Svizzera contro Italia per l'oro, Australia contro Germania per il bronzo.

Pronti, partenza e clamorosa caduta per la van Vleuten! Che botta

L'Italia ci va vicino, ma arriva l'argento

Küng, Bissegger e Schmid sono andati come dei treni, ma anche Chabbey, Reusser e Koller non sono da meno. L'Italia femminile, però, rosicchia qualcosa e Guazzini, Longo Borghini e Cecchini riducono il margine da 10'' a 3''. La sfida per l'oro è apertissima, ma la rimonta non si completa. L'Italia resta dietro per 2''92. Niente rimonta neanche per la Germania che resta dietro all'Australia vista la crisi finale della Kröger. Svizzera, quindi, sul gradino più alto del podio davanti Italia, Australia e Germania. Paesi Bassi comunque al 5° posto nonostante abbiano fatto la prova con soli 4 corridori.

Dove seguire la prova dei Mondiali in diretta tv e live streaming

