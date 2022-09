Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - L'Olanda ne perde subito uno: salto di catena per Bauke Mollema

MONDIALI - Era la Nazionale favorita per la conquista dell'oro nella staffetta mista, ma la strada si fa subito in salita per i Paesi Bassi. Hoole e van Vleuten devono fare da soli perché dopo 2 km, Bauke Mollema si ferma per un salto di catena. Lui proverà a ripartire, ma senza riuscire a riprendere i due compagni di Nazionale.

00:01:04, 8 minuti fa