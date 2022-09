Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - La 'Santa alleanza' ha funzionato: van Aert abbraccia Evenepoel dopo la vittoria

MONDIALI - Evenepoel è partito a 59 km dal traguardo e, in casa Belgio, non si poteva far qualcosa per portare van Aert davanti. Anzi, il compito del corridore della Jumbo Visma - a quel punto - doveva essere quello di controllare e rispondere ad eventuali attacchi da dietro. Mugugni da parte di WVA? No, questo era nei piani. Far partire Evenepoel, caso mai provarci con van Aert in seconda battuta

