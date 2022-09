Mathieu van der Poel: il Mondiale continua ad essere una maledizione per il neerlandese. Nel 2019 era il grande favorito nello Yorkshire, ma Niente da fare per: il Mondiale continua ad essere una maledizione per il neerlandese. Nel 2019 era il grande favorito nello Yorkshire, ma gli si spense la luce appena entrati nell'ultimo giro del tracciato britannico prima della sfida con Trentin. Arrivava come grande favorito anche in questo 2022 ( i nostri favoriti ), a Wollongong in Australia, ma dopo neanche un'ora di corsa, VDP ha messo piede a terra. Clamoroso il ritiro di van der Poel che ha passato una notte insonne, nel vero senso della parola. Alla viglia della prova iridata, infatti, VDP non riusciva a prendere sonno nella sua camera d'albergo, a causa di urla e schiamazzi di alcuni bambini che giocavano in corridoio.

Van der Poel ha così reagito, energicamente, litigando con questi bambini. Il portale Sporza ha anche parlato di una ragazza ferita ad un braccio. I genitori dei bambini hanno così chiamato la Polizia per denunciare VDP che è stato prelevato da alcuni agenti e portato presso la Stazione di Polizia per sentirlo sull'accaduto. Van der Poel è rimasto, così, fino alle 4 del mattino in Centrale, rimediando poi solo qualche ora di sonno prima della prova iridata.

Ecco che il suo Mondiale è durato poco più di mezz'ora. Van der Poel aveva partecipato anche alla crono staffetta, con un 5° posto finale molto sfortunato. Anche lì non era andata benissimo, visto che nel trio maschile c'era stato un problema meccanico per Mollema che è rimasto staccato. Nel trio femminile, invece, c'era stata la caduta immediata della van Vleuten.

