Ellen van Dijk, Filippo Ganna che è stata la più Tobias Foss che prima di oggi aveva vinto solo le crono dei campionati nazionali norvegesi. Per fortuna, abbiamo avuto anche una sorpresa positiva. Nella prova élite femminile veniva assegnata anche la maglia iridata Vittoria Guazzini. Non possiamo dire che non siano mancate le emozioni in questa prima giornata di Mondiali in Australia. Abbiamo vissuto prima la cronometro femminile, con lo straordinario successo di campionessa del mondo per la terza volta in carriera, poi quella maschile. E lì non c'è stato il terzo successo iridato perche è stata la più cocente delusione di questo day 1 . Non hanno vinto neanche i vari Pogacar, Bissegger, Evenepoel, Küng, ma un ineditoche prima di oggi aveva vinto solo le crono dei campionati nazionali norvegesi. Per fortuna, abbiamo avuto anche una sorpresa positiva. Nella prova élite femminile veniva assegnata anche la maglia iridata alla migliore Under 23 in corsa : lì abbiamo vinto noi con

Promossi

Ellen van Dijk

Ganna cercava il terzo Mondiale consecutivo, ma non ce l'ha fatta. Per Ellen van Dijk non è il terzo Mondiale consecutivo, ma la ciclista della Trek Segafredo ha semplicemente conquistato il terzo mondiale a cronometro in carriera. Cosa sicuramente non semplice, vista che la concorrenza c'era eccome, considerando anche l'exploit di Grace Brown. La neerlandese, però, si è gestita perfettamente e, dopo aver conquistato il record dell'ora in stagione, completa il suo 2022 con un'altra maglia iridata.

Vittoria Guazzini

Nella prova élite femminile veniva consegnata anche la maglia iridata della categoria Under 23. Sulle 43 cicliste iscritte, 11 erano U23 e la migliore sarebbe diventata campionessa del mondo. Un po' a sorpresa, la favorita era Shirin van Anrooij, l'impresa l'ha fatta Vittoria Guazzini che si è piazzata addirittura al 4° posto a 11'' dal podio. Un bel salto rispetto alla crono di un anno fa in cui arrivò 24esima. Ma il 2022 è stato un anno di crescita per la ciclista della Groupama-FDJ che punta più in grande.

Tobias Foss

Il vincitore che non ti aspetti. Nelle cronometro viene sempre inserito il suo nome come potenziale outsider ma, a conti fatti, di vittorie non ne sono mai arrivate. Prima di questa pazza giornata di Wollongong, aveva vinto solo due campionati nazionali a cronometro nella sua Norvegia. Ma Tobias Foss ha sempre saputo di avere questo talento e l'ha messo a frutto nel giorno più importante, quello dei campionati del mondo, mettendo in fila nomi fortissimi.

Bocciati

Filippo Ganna

Che delusione! Lui come tutta la squadra azzurra maschile, considerando che Affini e Sobrero non trovano neanche posto nella top 10. Ma cosa è successo a Filippo Ganna? Tutti gli esperti dicevano che la sua condizione era al top “se no non avrebbe mai detto sì al tentativo del record dell'ora”. Beh la realtà è totalmente diversa, visto che Ganna si è spento all'improvviso, quasi facendo fatica ad arrivare al traguardo. Un campione del mondo che arriva 7° a quasi un minuto di ritardo è un risultato da dimenticare.

Stefan Küng

Ebbene sì, ancora una volta si deve accontentare di un piazzamento. Avevo dominato 3/4 della cronometro di Wollongong, ma alla fine Stefan Küng è rimasto con un pugno di mosche in mano. Certo, una medaglia d'argento è sempre una medaglia d'argento, ma nel finale è letteralmente scoppiato, sinonimo di una gestione non perfetta della sua prova. Che rammarico! Nell'anno in cui non ci sono stati né van Aert né Rohan Dennis, né Roglic né Dumoulin, e con un Ganna deludente.

Annemiek van Vleuten

Che batosta! Non siamo abituati a vedere la van Vleuten così lontana dalle prime posizioni, con la campionessa olimpica a cronometro che è giunta solo al 7° posto a 1'43'' dalla connazionale van Dijk. Lei ha detto, semplicemente, di aver vissuto una giornata no, anche se è stata evidente la sua fatica dopo l'estate pazza in cui ha vinto 3 Grandi Giri di fila. C'è ancora la prova in linea, però, in cui poter riscattarsi.

