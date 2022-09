Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Powless: "Sono arrivato venerdì e sentivo il fuso orario. Ho cercato solo di godermela"

MONDIALI - Tempo alto quello di Powless nella crono di Wollongong, ma il corridore statunitense paga il fatto di essere arrivato qui in Australia solo venerdì. Eh beh, il discorso fuso orario ha fatto il suo in questa prova. Ma Powless l'ha presa con filosofia cercando di prendere dei punti di riferimento in vista della prova in linea.

00:01:39, 40 minuti fa