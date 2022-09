Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Pronti, partenza e clamorosa caduta per la van Vleuten! Che botta e l'Olanda dice addio

MONDIALI - Se già la corsa alle medaglie era compromessa dopo il guasto meccanico per Bauke Mollema nel terzetto maschile, possiamo dire buonanotte alla partenza del trio femminile. Pronti, via e la van Vleuten va a terra prendendo proprio una brutta botta. E si teme che, con questo infortunio, possa non esserci alla prova in linea.

00:01:31, 27 minuti fa