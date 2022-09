Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Samoa un po' in confusione: Collins stacca il compagno Khan sullo strappo

MONDIALI - Samoa in chiara difficoltà anche col terzetto uomini. Già dopo pochi km sono rimasti in due e sullo strappo di Mount Ousley, Collins rischia di rimanere da solo perché ha staccato il suo compagno di Nazionale Khan. Dopo il muro lo aspetta perché devono concludere il giro almeno in due.

00:01:03, un' ora fa