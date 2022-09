Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Scatto di Schuurhuis: anche l'atleta del Vaticano prova ad entrare nella fuga

MONDIALI - Schuurhuis non è riuscito ad entrare nella fuga di giornata, ma ci ha provato in un secondo momento sganciandosi in gruppo inseguitori con il serbo Ilic. L'atleta del vaticano prova comunque a mettersi in mostra.

00:00:34, 34 minuti fa