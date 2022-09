Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia Schuurhuis del Vaticano: "Quasi impossibile finire la gara, proverò a mostrare la maglia"

MONDIALI - In questa edizione c'è anche un atleta del Vaticano, per la prima volta nella storia dei Mondiali. In realtà è il neerlandese Rien Schuurhuis che spiega quelli che sono i suoi obiettivi in questa intensa corsa (266,9 km).

00:02:49, 16 minuti fa