Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Tutti guardano Kooij e Grégoire, ma vince Fedorov: gli highlights

MONDIALI - Niente da fare per i favoriti di giornata. C'erano Hayter, Watson, Kooij e Grégoire, ma nessuno di questi è riuscito a far parte del gruppo che ha lottato per la medaglia d'oro. A vincere è il kazako Federov che batte nella volata a 2 il ceco Vacek. Gli italiani ci sono stati e ci hanno illuso, ma proprio negli ultimi km Buratti e Milesi non sono riusciti a colpire.

00:03:23, 32 minuti fa