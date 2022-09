tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Ciclista Tempo 1. Annemiek van Vleuten 4h24'25'' 2. Lotte Kopecky +1'' 3. Silvia Persico +1'' 4. Liane Lippert +1'' 5. Cecilie Ludwig Uttrup +1'' 6. Arlenis Sierra +1'' 7. Juliette Labous +1'' 8. Katarzyna Niewiadoma +1'' 9. Elise Chabbey +1'' 10. Elisa Longo Borghini +1'' 14. Marianne Vos +13''

Germania e Italia a condurre il gruppo, van Vleuten in appoggio alla Vos

La prima vera fuga di giornata parte a 158 km dal traguardo, con l'azione della Verhulst, con la Francia che comincia già a muovere le sue pedine in vista di un potenziale finale con la Labous. Dopo il Mont Keira la Verhulst, però, viene ripresa sulla spinta di Germania, Italia e Paesi Bassi, con la van Vleuten che si mette a disposizione della Vos. Prima dell'ingresso nel circuito si sganciano altre tre cicliste: Elynor Bäckstedt (Gran Bretagna), Andersson (Svezia) e Van de Velde (Belgio). A tre giri dal termine anche questa azione viene annullata, così come quella della slovena Kern poco dopo.

Lippert ci prova, Longo Borghini risponde

A 40 km dal traguardo si comincia a fare sul serio. Sull'andatura della Cecchini va in difficoltà una delle favorite di giornata: Grace Brown. A questo punto parte Amanda Spratt, ma risponde presente Silvia Persico. Grace Brown rientra e parte, ma viene stoppata, e parte anche Sarah Roy. Australia che attacca e contrattacca ma, al penultimo giro, partono la Lippert e la Longo Borghini sullo strappo. Non ci sono né Marianne Vos né la van Vleuten, ma rientrano Ludwig, Moolman-Pasio e Niewiadoma. Ma prima dell'ultimo giro, rientrano di nuovo tutte da dietro. L'Italia ha ancora Longo Borghini, Perico e la Bertizzolo, mentre non riesce a reggere l'urto la Balsamo.

Ancora Longo Borghini, poi van Vleuten in contropiede

Ultimo giro e ultimo strappo. È ancora la Lippert ad andare, ancora con Longo Borghini, Ludwig, Moolman-Pasio e Niewiadoma. Non ci sono cambi regolari però e, proprio in prossimità dell'ultimo km, rientra il gruppetto inseguitrici. Gruppetto dove c'è Silvia Persico, ma anche una stoica van Vleuten. La neerlandese si era lasciata alle spalle Marianne Vos che non andava più su e ha tentato la sorte. Entrate nell'ultimo km, è proprio la van Vleuten a partire e ad anticiparle tutte. Nessuna riesce a raggiungerla, con la Kopecky che vince semplicemente la volata per il 2° posto davanti a Silvia Persico.

Dove seguire i Mondiali in diretta tv e live streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia.

