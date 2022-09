Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Van Vleuten non ci crede. La Vos glielo conferma: "Hai vinto il Mondiale"

MONDIALI - Grande, incredibile, successo per la van Vleuten. E lei non ci crede, non ci può credere, considerando che comincia la sua corsa con la frattura al gomito destro. Arrivano Marianne Vos e Ellen van Dijk a confermarle come sia tutto vero.

00:00:58, un' ora fa