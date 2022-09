Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Van Vleuten, un'azione che resterà nella storia: rivivi il suo attacco

MONDIALI - A Qualche minuto dalla partenza aveva dichiarato: "Non sarò lì per giocarmela, mi metto a disposizione della squadra". Poi è andata come andata, con uno storico successo per la ciclista neerlandese che l'8 ottobre compierà 40 anni. Van Vleuten ha vissuto un 2022 clamoroso, considerando anche i successi al Giro, al Tour e alla Vuelta.

