Italia risponde presente. Non c'è la prova U23 a cronometro singola e, durante la prova élite, la migliore Under 23 sarebbe stata premiata con la maglia iridata. E la migliore è una delle nostre: Vittoria Guazzini. La ciclista della Groupama-FDJ completa i 34,2 km a soli 11'' dalla zona medaglia, ma l'azzurra può comunque festeggiare per la sua maglia di campionessa del mondo, la prima della storia in questa categoria. Davanti a lei solo van Dijk, Grace Brown e Reusser, che salgono sul podio in questo ordine. La van Dijk vince il suo terzo titolo iridato a cronometro in carriera, il secondo consecutivo dopo quello in Belgio dello scorso anno. Fu proprio la Reusser a starle dietro l'anno scorso ma, questa volta, la svizzera si deve arrendere alla super prestazione di Grace Brown che si infila al 2° posto. Come detto Guazzini quarta, solo 7a invece la van Vleuten a 1'37'' dalla van Dijk. Evidentemente, la ciclista della Movistar comincia a pagare gli sforzi nei Grandi Giri considerando che tra fine giugno e inizio a settembre ha vinto Giro d'Italia donne, Quando c'è da fare la storia, l'risponde presente. Non c'è la prova U23 a cronometro singola e, durante la prova élite, la migliore Under 23 sarebbe stata premiata con la maglia iridata. E la migliore è una delle nostre:. La ciclista della Groupama-FDJ completa i 34,2 km a soli 11'' dalla zona medaglia, ma l'azzurra può comunque festeggiare per la sua maglia di campionessa del mondo,in questa categoria. Davanti a lei solo, che salgono sul podio in questo ordine. La van Dijk vince il suoin carriera, il secondo consecutivo dopo quello in Belgio dello scorso anno. Fu proprio la Reusser a starle dietro l'anno scorso ma, questa volta, la svizzera si deve arrendere alla super prestazione di Grace Brown che si infila al 2° posto. Come detto Guazzini quarta, solo 7a invece laa 1'37'' dalla van Dijk. Evidentemente, la ciclista della Movistar comincia a pagare gli sforzi nei Grandi Giri considerando che tra fine giugno e inizio a settembre ha vinto Giro d'Italia donne, Tour de France Femmes e Vuelta di Spagna. Senza battere ciglio.

L'ordine d'arrivo

Ad

Ciclista Tempo 1. Ellen van Dijk 44'29'' 2. Grace Brown +12'' 3. Marlen Reusser +41'' 4. Vittoria Guazzini +52'' 5. Leah Thomas +1'18'' 6. Kristen Faulkner +1'25'' 7. Annemiek van Vleuten +1'43'' 8. Georgia Baker +1'46'' 9. Lotte Kopecky +1'50'' 10. Anna Kiesenhofer +1'57'' 23. Arianna Fidanza +3'42''

Mondiali Calendario, risultati, programma e medagliere dei Mondiali in Australia 16/09/2022 ALLE 02:54

Grace Brown crede nella medaglia, van Vleuten giù dal podio

Il primo tempo di riferimento è quello di Shirin van Anrooij che partiva con l'ambizione di fare molto bene in questa prova di Wollongong, cioè quello di vincere almeno il titolo iridato per la categoria Under 23. 47'09'' per la neerlandese, tempo che viene però spazzato via dall'australiana Grace Brown che già aveva fatto dei temponi ai due intermedi precedenti. 10'05'' dopo 7 km, 32'51'' dopo 24,5 km e lo straordinario tempo di 44'41'' a conclusione della sua prova, dando 2'28'' alla van Anrooij. Arriva poi la Kopecky, ma anche la belga resta dietro scivolando a 1'37'' dall'australiana. Anche la Faulkner (+1'13'') e la van Vleuten (+1'30'') sono dietro a Grace Brown che comincia davvero a sognare in grande. Tempaccio della van Vleuten che non ha sicuramente completato la sua migliore crono in carriera, con la neerlandese stanca dopo aver vinto la Vuelta femminile solo una settimana fa.

Terzo titolo mondiale per la van Dijk: 2a Brown, 3a Reusser

L'ultima tornata però ci mostra le vere favorite: la Reusser migliora di 1'' l'intermedio di Grace Brown, fa ancora meglio la van Dijk che dà 11'' alla svizzera e 12'' all'australiana. La detentrice del record dell'ora si gestisce alla perfezione e, anche al secondo intermedio, è davanti alle avversarie con 38'' di vantaggio su Grace Brown, mentre scivola la Reusser che dopo un grande avvio finisce sotto la Brown al secondo riferimento. La van Dijk vince in scioltezza il suo terzo Mondiale a cronometro in carriera - il secondo consecutivo - dando 12'' alla Grace Brown che si prende comunque la medaglia d'argento davanti alla Reusser.

Vittoria Guazzini campionessa del mondo U23

Parallelamente, però, da notare la grande prestazione di Vittoria Guazzini. L'azzurra è quarta al primo riferimento, con gli stessi tempi di Georgia Baker e Fauklner, appena qualche secondo dietro la Brown. Anche dopo 24,5 km l'azione della Guazzini non si esaurisce e si mantiene al 4° posto provvisorio a soli 11'' dalla Reusser. Chiuderà 4a anche al traguardo, fuori dalla zona medaglie per 11''. Poco male, in questa prova veniva assegnato anche il titolo iridato alla migliore Under 23 in corsa e, con questo piazzamento, la ciclista di Pontedera diventa la prima campionessa del mondo Under 23 a cronometro della storia.

L'ordine d'arrivo delle U23

Ciclista Tempo 1. Vittoria Guazzini 45'20'' 2. Shirin van Anrooij +1'48'' 3. Ricarda Bauernfeind +2'17'' 4. Marie Le Net +2'42'' 5. Marta Jaskulska +2'48'' 6. Ella Wyllie +4'36'' 7. Nora Jencusova +6'50'' 8. Maryna Varenyk +8'10'' 9. Nesrine Houili +9'23'' 10. Safia Al Sayegh +12'53''

Rivivi la prova a cronometro femminile On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Mondiali | Cronometro femminile élite 03:21:42 Replica

Dove seguire tutte le prove dei Mondiali in diretta tv e live streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. Potete seguire tutte le prove dei Mondiali saranno trasmesse in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Le prove iridate saranno visibili anche in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Pogacar formato Mondiale! Batte van Aert in volata, 3° Bagioli: rivivi l'arrivo

Mondiali C'è anche un atleta del Vaticano al Mondiale: è l'olandese Schuurhuis 15/09/2022 ALLE 12:48