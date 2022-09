Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Zoe Bäckstedt: "Ho fatto 18'26''? Wow! E mi sono anche gestita"

MONDIALI - Ha distrutto la concorrenza con la sua prova a cronometro ma, tutto sommato, la Bäckstedt era tranquilla al termine della sua performance perché si era anche gestita per non finire troppo sfinita al traguardo. Poi quando ha saputo che aveva completato il tutto in 18'26''... Wow!

00:02:42, 39 minuti fa