Vigilia di Mondiale molto movimentata per van der Poel. Il corridore dei Paesi Bassi ha passato la notte in una stazione di Polizia, dopo aver litigato con dei bambini in albergo. Ebbene sì: VDP è stato fermato dalla Polizia e portato in Commissariato per rilasciare una dichiarazione, venendo rilasciato solo alle 4 del mattino. E poi? Il neerlandese ha cominciato il Mondiale di Wollongong, ma dopo neanche mezz'ora ha alzato bandiera bianca. Era stanco, demotivato, senza aver dormito e ha deciso quindi di lasciare campo libero agli altri. Si sono rincorse tante voci circa lo stato giudiziario di van der Poel, ma il suo ds Christoph Roodhooft ha spiegato che non è stata pagata nessuna cauzione per 'lìberarlo' dal Comissariato per poter gareggiare al Mondiale.

Dei bambini continuavano a bussare alla porta di Mathieu

Mathieu voleva dormire dalle 9 di sera, ma c'era un rumore costante in corridoio. Di fronte alla sua stanza c'erano ben 2 camere con bambini. I bambini hanno iniziato a bussare alla porta e dopo la terza volta Mathieu è uscito. E non c'erano i genitori dei bambini. Mathieu è andato via. Era stanco, era già mezzanotte. Alla fine è stata chiamata la Polizia e ha dovuto fare una dichiarazione che è durata fino alle 4 del mattino. [Christoph Roodhooft a Sporza]

Non è stata pagata una cauzione

Ma van der Poel ha spinto i bambini? Io non c'ero, ma non riesco a immaginarlo. Van der Poel è stato rilasciato su cauzione? Non sono stati pagati dei soldi. A quanto pare la dichiarazione deve andare in qualche tribunale... È oltraggioso, sì. Non hai una storia. Stai lì e devi subirla. Rischia di rimanere in Australia per un mese? Non lo so. Dovrebbe andare martedì, ma secondo l'ufficiale che abbiamo visto non ci sono stati altri problemi. Sembra che il suo passaporto sia stato sottratto alla normale procedura

L'aspetto psicologico di questo episodio

Era particolarmente deluso dal fatto di essersi concentrato sul Mondiale per 2 mesi e poi è finito tutto così. Questo è davvero un aspetto negativo, non può essere vero

Allora di cosa è accusato?

Doveva solo fare una dichiarazione, proprio come fai in un incidente d'auto. Devi dare la tua versione dei fatti

Roodhooft: "Van der Poel non ha dormito perché dei bambini continuavano a bussargli alla porta"

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. Tutte le prove andranno in onda in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Potete seguire tutte le prove dei Mondiali in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player e Discovery+ ( Scopri l'offerta ) con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

