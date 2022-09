Ciclismo

Mondiali Wollongong - Van Dijk: "Col mio coach ho fatto di tutto per riconfermarmi campionessa, una grande stagione"

MONDIALI - Grande felicità e un po' di commozione per Ellen van Dijk che ha colto il suo terzo successo a cronometro ai Mondiali. Dopo le vittorie del 2013 e del 2021, altra crono iridata per lei. La van Dijk che, inoltre, ha conquistato il record dell'ora in pista in stagione. Beh un 2022 da ricordare per la ciclista della Trek Segafredo.

00:01:05, 15 minuti fa