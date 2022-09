Filippo Ganna che cerca Nella notte tra sabato 17 settembre e domenica 18 settembre scatta la 95esima edizione dei Mondiali di ciclismo su strada. E si parte subito con prove molto importanti perché, nella notte italiana, vivremo la prova a cronometro femminile élite ( percorso e favoriti ) e, subito dopo, la prova a cronometro maschile élite ( percorso e favoriti ). Da una parte van Dijk contro Reusser e van Vleuten, dall'altra tutti controche cerca il terzo successo iridato consecutivo , cosa capitata solo altre due volte nella storia. Insomma, si parte subito con due prove di importanza capitale. Andiamo nel dettaglio a capire tutti gli orari e le ambizioni dei nostri azzurri.

Il programma delle gare/italiani in gara

Ad

Dalla 1:35 crono élite femminile - Arianna Fidanza, Vittoria Guazzini;

Mondiali Da un record all'altro: Ganna per la storia, ma occhio a Evenepoel UN' ORA FA

Dalle 5:42 crono élite maschile - Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Edoardo Affini;

CHI VINCE LA CRONO DEI MONDIALI? Filippo Ganna Remco Evenepoel Stefan Bissegger Stefan Küng Tadej Pogacar Rémi Cavagna Ethan Hayter Yves Lampaert João Almeida Magnus Cort Nielsen

Dove seguire i Mondiali di ciclismo in diretta tv e live streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. Potete seguire tutte le prove dei Mondiali saranno trasmesse in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Le prove iridate saranno visibili anche in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Sobrero è uno spettacolo! Rivivi il suo arrivo nella crono

Gli orari di partenza degli italiani (ore italiane)

1:57:30 Arianna Fidanza;

3:25:30 Vittoria Guazzini;

5:54:00 Edoardo Affini;

6:47:30 Matteo Sobrero;

8:19:30 Filippo Ganna;

Ganna stratosferico: rivivi la sua crono, van Aert va ko

La gara da non perdere

Filippo Ganna, perché in campo scenderanno anche Matteo Sobrero, ex campione nazionale a crono e vincitore della Edoardo Affini, vincitore della cronosquadre della Vuelta con la Jumbo Visma e Michael Rogers tra il 2003 e il 2005, poi ci riuscì anche il tedesco Tony Martin dal 2011 e il 2013. CRONO MASCHILE - Ovviamente la gara regina della nottata, per noi, sarà la cronometro individuale maschile. Prova dove, tra l'altro, l'Italia punta davvero molto in alto. Non c'è solo, perché in campo scenderanno anche, ex campione nazionale a crono e vincitore della crono di Verona al Giro d'Italia , e, vincitore della cronosquadre della Vuelta con la Jumbo Visma e leader per un giorno della classifica generale . E poi, appunto, Ganna campione del mondo da due anni di fila, che pensa al tris consecutivo. Gli ultimi a fare tripletta?tra il 2003 e il 2005, poi ci riuscì anche il tedescodal 2011 e il 2013.

Ganna divora il prologo e torna alla vittoria: rivivi l'arrivo

Pogacar e Evenepoel. Occhio soprattutto a Evenepoel che arriva a questo appuntamento dopo Roglic, tutti gli altri sono scivolati ad oltre il minuto di distacco. Enric Mas compreso, andato a 1'51''. A fine Vuelta sono stati fatti i conti: se non ci fosse stata la crono, sarebbe stato proprio lo spagnolo a fare sua la maglia roja. Non mancheranno però gli avversari per Ganna e gli azzurri. Ci sono Cavagna, Lampaert, João Almeida, Bissegger, Küng ma, soprattutto,. Occhio soprattutto a Evenepoel che arriva a questo appuntamento dopo aver conquistato la Vuelta , il suo primo Grande Giro in carriera. Il corridore della Quick Step Alpha Vinyl, campione nazionale belga a crono, è uno dei più grandi interpreti delle crono tanto da aver vinto l'ultima Vuelta proprio grazie alla crono di Alicante dove ha inflitti distacchi assurdi a tutti. Già aveva dato 48'' al campione olimpico, tutti gli altri sono scivolati ad oltre il minuto di distacco.compreso, andato a 1'51''. A fine Vuelta sono stati fatti i conti: se non ci fosse stata la crono, sarebbe stato proprio lo spagnolo a fare sua la maglia roja.

Roglic, Mas, tutti spazzati: lo show di Evenepoel a crono in 140''

Mondiali Ganna parte alle 8.19: e Pogacar e Evenepoel? Gli orari della crono 2 ORE FA