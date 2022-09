Lorenzo Milesi e Davide Piganzoli che proveranno a cogliere il miglior risultato possibile. Si diceva così anche di Vittoria Guazzini, ma l'azzurra è riuscita a conquistare C'è da puntare la sveglia anche nella notte tra domenica e lunedì, perché alle 5:20 si parte con la cronometro maschile U23. Dopo le emozioni dei grandi, con Foss a sorpresa diventato nuovo campione del mondo , spazio ai giovani conche proveranno a cogliere il miglior risultato possibile. Si diceva così anche di, ma l'azzurra è riuscita a conquistare il titolo iridato tra gli Under 23 . Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nel day 2.

Il programma delle gare/italiani in gara

Dalle 5:23 crono élite maschile - Lorenzo Milesi, Davide Piganzoli;

Dove seguire i Mondiali di ciclismo in diretta tv e live streaming

Da domenica 18 a domenica 25 settembre, Eurosport 1 e Discovery+ trasmettono in diretta integrale i Mondiali 2022 in Australia. Potete seguire tutte le prove dei Mondiali saranno trasmesse in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Le prove iridate saranno visibili anche in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Gli orari di partenza degli italiani (ore italiane)

14:15 Davide Piganzoli;

15:41 Lorenzo Milesi;

La gara da non perdere

CRONO MASCHILE U23 - C'è solo una gara in palio e sarà quindi questo l'evento clou della notte. I nostri ambiscono ad un piazzamento di livello, soprattutto Lorenzo Milesi che ha dimostrato di essere avvezzo con le prove contro il tempo tra la vittoria nella tappa di Wodecq, a cronometro appunto, al Le Triptyque des Monts et Châteaux, oltre al 7° posto nella crono dei campionati europei U23. Uno dei favoriti è Miholjevic, che corre per squadra italiana della Cycling Team Friuli, e si è piazzato 2° agli Europei U23 in Portogallo. Poi ancora le Huitouze, Weiss, Raúl García Pierna e il campione europeo di categoria Alec Segaert.

