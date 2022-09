Processo anticipato e ritiro del passaporto scongiurato

Secondo quanto riportano i media olandesi, il giudice ha accosentito all’anticipazione del processo e lo ha multato di mille dollari australiani per aver spinto una ragazza di 13-14 anni e di altri 500 per averne spinonata un’altra. Per il giudice Van der Poel si sarebbe fatto giustizia da solo mentre si sarebbe dovuto limitare a chiamare la sicurezza dell’hotel senza spazientirsi per l’esuberante comportamento delle ragazzine che avevano bussato ripetutamente alla sua porta impedendogli di dormire.

Il magistrato non ha considerato un’attenuante il fatto che, in quanto ciclista professionista, Van der Poel avesse una gara importante davanti a sé per il suo compotamento. Il corridore però almeno ha scongiurato il pericolo di vedersi privato del passaporto per sei settimane e già nella mattinata europea odierna (intorno alle 10:00 italiane stando ai media olandesi) si imbarcherà in un volo che lo riporterà a casa. L’intenzione dei legali del 27enne campione dell’Alpecin è comunque quello di presentare ricorso.

