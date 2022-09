Wollongong, in Australia. Ad aprire la rassegna iridata le due prove a cronometro, prima quella femminile e poi quella maschile con inizio alle 5:40. Gli italiani dovranno quindi alzarsi molto presto o non andare a dormire se vorranno tifare Remco Evenepoel, Remco è in buona forma. Abbiamo visto che era uno dei corridori più forti alla Vuelta, ma preferisco concentrarmi su me stesso e non guardare troppo agli altri. Gli auguro buona fortuna, proprio come la auguro a tutti gli altri corridori”. Domenica 18 settembre iniziano i Mondiali di ciclismo 2022 . Ad aprire la rassegna iridata le due prove a cronometro, prima quella femminile e poi quella maschile con inizio alle 5:40. Gli italiani dovranno quindi alzarsi molto presto o non andare a dormire se vorranno tifare Filippo Ganna , che da campione in carica è uno dei principali indiziati per il successo. L’azzurro nella conferenza stampa di presentazione ha ricevuto domande sui possibili avversari, in particolare su fresco campione della Vuelta e noto specialista delle prove contro il tempo. Il ciclista della Ineos Grenadiers ha risposto così: “”.

Ganna ha parlato anche della preparazione per questa prova: “Ho fatto uno stage in altura con Matteo Sobrero e poi abbiamo viaggiato per l’Australia. Qui abbiamo provato principalmente a caricare le batterie e risparmiare energia perché abbiamo avuto il jet lag per il lungo viaggio”.

Infine, sulle sensazioni ha detto: “Come mi sento rispetto agli altri anni? Ogni anno è diverso, le cose possono cambiare ogni anno. Quando taglieremo il traguardo alla fine vedremo il risultato”

EVENEPOEL: "VOGLIO DAVVERO VINCERE"

E’ stata una buona decisione venire qui subito dopo la Vuelta. Sia per il fisico che per il Mondiale, anche se sarò felice quando potrò rilassarmi dopo il Mondiale”. Se Filippo Ganna farà di tutto per difendere la maglia iridata, Remco Evenepoel darà il meglio di sé per strappargliela di dosso, possiamo starne certi. Il belga della QuickStep-AlphaVinyl, dopo aver vinto il suo primo grande Giro in Spagna, nel quale a cronometro ha distrutto i rivali , ha infatti messo nel mirino la crono mondiale. Per prepararsi non ha aspettato un giorno, ed è volato subito in Australia dopo il trionfo in terra iberica. Ha commentato così questa scelta: “”.

Sulla crono di Wollongong ha detto: “Per me non c’è pressione. La mia stagione è già più che un successo, ma ho avuto buone sensazioni oggi in allenamento”. Infine, sull’obiettivo è stato categorico: “Sono qui con grandi ambizioni e voglio davvero vincere. Fare secondo o decimo non cambia più la mia stagione”. Vedremo se il giovane talento belga riuscirà a completare nel migliore dei modi un’annata fin qui davvero convincente.

WOLLONGONG 2022, QUANDO E DOVE GUARDARE LA CRONO DI GANNA

A dodici anni dall’edizione di Melbourne-Geelong 2010, i Mondiali di ciclismo tornano in Australia a Wollongong, nuovo Galles del Sud, e saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 e Discovery+ con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. La prova a cronometro Uomini Elite è in programma domenica 18 settembre con partenza alle ore 5:40 italiane.

