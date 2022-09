Ciclismo

Zoe Bäckstedt fenomeno: si prende anche il lusso di esultare a fine crono, rivivi il finale

MONDIALI - Di solito negli ultimi metri si dà quel che è rimasto in corpo per ottenere il tempo migliore, ma questo non valeva per Zoe Bäckstedt che sapeva di aver già vinto vinto, anzi stravinto, la crono di Wollongong. Dopo il 2° del 2021, ecco che la britannica si rifà e coglie un oro mai in discussione. 18'26''78 il tempo della Bäckstedt che rifila 1'35'' alla Czapla e 1'48'' alla Jooris.

00:00:31, un' ora fa