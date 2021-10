Ciclismo

Moolman-Pasio: "Oggi il ciclismo femminile è un bel posto dove stare. Che bello il Tour de France per le donne"

CICLISMO - La ciclista sudafricana è soddsfatta del livello che ha raggiunto il ciclismo femminile oggi. Se si guarda indietro non c'erano i bus per cambiarsi dopo le gare ma, ora, con il World Tour è tutta un'altra storia. Ok che non c'è "parità" nel montepremi se rapportato alle gare maschili, ma il ciclismo femminile sta facendo passi da gigante. E nel 2022 ci sarà il Tour donne.

00:04:06, 9 minuti fa