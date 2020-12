Riccardo Riccò è stato inibito a vita dal Tribunale Nazionale Antidoping in seguito all'inchiesta penale per commercio illegale di sostanze e/o metodi vietati. Riccò stava già scontando una squalifica di 12 anni con scadenza 2024. Il dispositivo pubblicato sul sito di Nado Italia recita: "La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del sig. Riccardo Riccò, attualmente non tesserato, visti gli artt. 2.7 (assorbita nella predetta violazione la fattispecie di cui all’art. 2.6), 4.3.2, 4.7.3 delle NSA già vigenti all’11/6/2013, afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge l'inibizione a vita. Condanna altresì il predetto al pagamento della sanzione economica accessoria per l’importo di euro 4.000,00. Condanna il sig. Riccò al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00".