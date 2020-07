Dal nostro partner OAsport.it

Niente di rotto per Nairo Quintana, coinvolto ieri in un incidente mentre si stava allenando sulle strade di Motavita (Colombia). Il ciclista non ha riportato problemi fisici di grave entità, gli esami di rito (radiografia e risonanza magnetica) hanno dato esito negativo e fortunatamente l’alfiere dell’Arkèa-Samsic sta bene.

Ciclismo Tragedia nel ciclismo: muore Roberta Agosti travolta da un camion, si stava allenando con Marco Velo DA 2 ORE

Non ci sono fratture ma soltanto un politrauma al ginocchio destro. Al vincitore del Giro d’Italia 2014 sono state consigliate due settimane di riposo assoluto, un piccolo intoppo nella marcia di avvicinamento al Tour de France che scatterà il prossimo 29 agosto e dove il sudamericano andrà a caccia della maglia gialla.

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Giro Classic: Quintana stremato a Milano e Dumoulin gioisce per la rosa. Nibali è sul podio! 00:03:47

Ciclismo Lo sfogo di Cassani: "Il Covid-19 mi ha fatto capire che forse lo sport fa male" DA 8 ORE