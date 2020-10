Il coronavirus ha messo in ginocchio il ciclismo come tutto lo sport. Per fortuna la stagione è ripartita e si sta per concludere, riuscendo così a contenere le perdite economiche per le squadre. Ma molti contratti in vista del 2021 sono saltati. L'Education First, però, viene incontro a tutti i suoi corridori. La squadra statunitense, infatti, ha deciso di rinnovare i contratti dei corridori in scadenza a dicembre per un altro anno, anche se non erano nei piani tecnici del team.

Giusto dare quindi un'altra occasione, visto che nel 2020 il valore assoluto dei corridori non si è potuto vedere al 100%, considerando una scarsa preparazione atletica e gli infortuni. A confermarlo è stato lo sprinter Moreno Hofland che aveva il contratto in scadenza a dicembre. La sua stagione era ripartita con il Giro di Polonia, ma si è dovuto fermare a causa di una condizione scadente. Poi una nuova 'scampagnata' alla De Panne per sostituire Bettiol. E Hofland ha confermato che sarà all'Education First anche nella prossima stagione grazie al coronavoucher.

Futuro? Resterò con questa squadra. All'inizio di settembre l'Education First ha annunciato che avrebbe dato a tutti coloro che lo desideravano una nuova possibilità. Sono ragionevoli a causa di tutti i problemi causati dal coronavirus. Penso che sia una bella cosa e un'azione intelligente. Per me è stata una stagione totalmente negativa a causa del coronavirus e sono felice che la squadra la pensi così e ci consideri comunque importanti

Per me la stagione era iniziata piuttosto bene, fino alla cancellazione delle gare. Poi abbiamo ripreso, ho fatto il Giro di Polonia ed è successo quello che è successo nella volata con Jakobsen, l'ho visto accadere proprio di fronte a me. Le corse erano più difficili e non ho recuperato. Successivamente, i test fatti con la squadra hanno mostrato che avevo "superato il sovraccarico non funzionale". Così ho dovuto prendermela comoda per un mese e mezzo prima di allenarmi abitualmente

Il ritorno alla De Panne

La squadra mi ha chiesto se me la sentivo di fare una corsa perché avrei dovuto sostituire Alberto Bettiol e sono stato felice di poter correre. È stato bello ma molto intenso. Se non hai le gambe, è davvero dura e quindi sono stato costretto a lasciare la corsa ad un certo punto. È normale dopo che non gareggi da più di due mesi. E ora? E ora sono concentrato al prossimo anno, con la speranza di tornare forte

