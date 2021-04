Ciclismo

Nasce la Champions League del ciclismo su pista: il format spiegato da Vogel e Hoy

CICLISMO SU PISTA - Due grandi campioni del recenti passato, Kristina Vogel e Chris Hoy, ci spiegano il nuovo format della Champions League di ciclismo su pist che partirà da novembre (sui canali di Eurosport). Stessi premi in denaro per uomini e donne, e tante gare con un sistema che sarà facilmente comprensibile anche ai non esperti della pista.

