Nei prossimi giorni arriverà la lista dei corridori da Davide Cassani per il Mondiale di Imola, che si disputerà già il prossimo 27 settembre con la prova élite in linea che vedrà un percorso di 269,2 km complessivi. Uno degli uomini fidati di Vincenzo Nibali sarebbe dovuto essere Giulio Ciccone - da quest'anno anche suo compagno di squadra alla Trek Segafredo - ma la maglia azzurra del Giro 2019 sarà assente nelle prossime due settimane a causa di un tampone positivo al Covid. L'abruzzese dovrà stare in isolamento 14 giorni e salterà così la Tirreno-Adriatico. Non solo, sarà quasi impossibile vederlo al Mondiale non potendo allenarsi su strada nel corso dei prossimi giorni.

Una brutta tegola per Vincenzo Nibali che dovrà fare da solo. La Tirreno-Adriatico sarebbe stata anche un'occasione per affinare l'intesa con la nuova squadra in vista del Giro d'Italia che partirà invece il 3 ottobre. Ecco le sensazioni di Nibali alla vigilia della corsa dei due mari...

Su Ciccone

Dispiace per Ciccone, il fatto che debba stare fuori dalla Tirreno-Adriatico è una grande perdita, non solo per la squadra, ma per l’intero movimento italiano. Ho timore per me? Io mi sono visto con Giulio solo ai campionati nazionali, dal giorno successivo non l’ho più incontrato perché non stava molto bene. I nostri tamponi erano usciti negativi, purtroppo il suo positivo. Mi dispiace che non ci sia, è un corridore fondamentale per la squadra. [Vincenzo Nibali alla Gazzetta]

Adesso c'è la Tirreno-Adriatico

Sto discretamente. Non sono al 100% e dopo i campionati nazionali sono andato in montagna a fare carico, ora c’è subito la Tirreno-Adriatico. È una corsa seconda a nessuno, ci sono salite importanti. Vengo da un periodo in salita per caricare quindi ci sta che io non sia al 100% della forma. Vediamo come sarà il ritorno alle gare

Mondiale? Percorso ancora da scoprire

Il percorso è da scoprire, dobbiamo capire come sarà, spero di andare a vedere che salite offre. Ripartire con le Classiche non è stato facile, abbiamo avuto bisogno di confrontarci, di capire a che punto eravamo. Sarà il ct a decidere quale sarà la domanda giusta

Un commento sul Tour

Sto vedendo qualche tappa, è un’edizione molto particolare, non è semplice essere in grande condizione dopo il lockdown. Roglic nella tappa di montagna ha dimostrato di esserlo, ma tanti possono giocare le proprie carte, come Bernal

