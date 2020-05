Niente da fare per Mathieu van der Poel: è Owett a vincere la prima tappa dello Zwift Tour for all

Il corridore olandese era il grande favorito di giornata, ma all'ultimo km si è fatto beffare dall'australiano Owett che si è imposto sul traguardo di Innsbruck. Andrà meglio sul pavé di Richmond? Molto attivi anche Rigoberto Uran e Daniel Martin.

Si chiude la prima giornata dello Zwift Tour for All con le squadre di professionisti che si sono affrontate, sui rulli della piattaforma Zwift, sul circuito di Innsbruck. Sì lo stesso circuito dei Mondiali di ciclismo 2018, ma con una prova molto meno dura, senza le mitiche e ostiche rampe e con un arrivo più 'adatto' alle ruote veloci. La vera star di giornata era Mathieu van der Poel, ma il corridore olandese si è fatto soprendere nel finale e non è riuscito a rimontare, centrando solo il 3° posto. La vittoria è andata invece Freddy Ovett dell'Israel che ha saputo anticipare tutti. Tra gli italiani, in corsa c'era Alexander Konychev della Mitchelton Scott. Appuntamento quindi alla seconda tappa che ricalcherà il percorso dei Mondiali di ciclismo 2015, ovvero quelli del pavé di Richmond (Virginia) dove vinse Peter Sagan.

Uran, Martin e van der Poel su tutti

Tour For All Owett vince il circuito Innsbruck, van der Poel centra il 3° posto: rivivi la volata

Tra le star ci sono Rigoberto Uran e Daniel Martin e i due mostrano i muscoli soprattutto nella prima fase di corsa, anche per farsi vedere, considerando che il percorso di oggi non era particolarmente duro e più adatto alle ruote veloci. Van der Poel in gruppo e sempre concentrato, uno dei più attivi è invece Ryan Gibbons della NTT Pro Cycling alla caccia di punti nei traguardi volanti posti sulla linea dell'arrivo per ogni giro completato.

Van der Poel Credit Foto Eurosport

A 9 km dal traguardo prova ad andare in fuga Alexandar Richardson, compagno di squadra di Mathieu van der Poel, che tenta di animare la corsa per testare le gambe dei rivali. Ecco che si fa rivedere Daniel Martin che va a riprendere il britannico e c'è un nuovo scatto, quello di Cataford a 5,5 km dall'arrivo, ma anche il canadese non va tanto lontano.

Niente rimonta per van der Poel, beffato da Owett

Cerca l'azione da finisseur all'altezza dell'ultimo km, invece, Fred Wright della Bahrain McLaren. Si fa vedere Rigoberto Uran mentre van der Poel rimane un po' attardato. Niente volata dunque con Ovett che anticipa tutti e va a trionfare davanti a Morin e van der Poel che non era riuscito a rimontare.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Freddy OVETT (Israel) 1h09'09 2. Emmanuel MORIN (Cofidis) +0.36 3. Mathieu VAN DER POEL (Alpecin–Fenix) +0.41

La classifica

Squadra Punti Israel Start-Up Nation 85 punti Education First 68 punti Alpecin–Fenix 62 punti

Tra le donne vince Marianne Vos, molto attiva la Sanguineti

Nella prova femminile, invece, ad imporsi è stata la solita Marianne Vos che anche in questa gara virtuale ha fatto valere il suo spunto veloce, rimontando nel finale la Uttrup Ludwig che scattata negli ultimi metri con l'intento di anticipare tutte le rivali. Niente da fare invece per Anna van der Breggen che si è solo piazzata, concludendo la sua corsa al 4° posto. La migliore tra le italiane è stata Silvia Pollicini della Valcar che è giunta al 10° posto, ma una delle più attive di giornata è stata sicuramente la compagna di squadra Ilaria Sanguineti che per molti tratti della corsa si è trovata in testa davanti a tutte.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Marianne VOS (CCC-Liv) 1h16'45'' 2. Cecilie UTTRUP LUDWIG (FDJ) +0.97 3. Leah DIXON (TIBCO-SVB) +1.00 4. Anna VAN DER BREGGEN (Boels-Dolmans) +1.08 10. Silvia POLLICINI (Valcar-Travel & Service) +20.65

La classifica

Squadra Punti Canyon Sram 70 punti TIBCO-Silicon Valley Bank 64 punti Twenty20 Professional Cycling 59 punti

