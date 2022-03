Potremmo presto vedere un altro Van der Poel nel mondo del ciclismo, oltre a Mathieu? Forse sì.

Lo svedese Nils Van der Poel, campione dello speed skating classe 1996, ha appena annunciato il suo ritiro dopo aver dominato i 5.000 e i 10.000 metri ai Giochi di Pechino2022, con tanto di record del mondo. E allora perché non "riciclarlo" nel ciclismo? La proposta è arrivata da un team dei Paesi Bassi, la Jumbo Visma e uno statunitense, l'EF Education Easypost.

Ad

Milano - Torino Cavendish: "Sapevo che con Morkov avevo grandi chance" 18 ORE FA

Come riporta Tuttobici, la Jumbo Visma ha una delle più forti formazioni di pattinaggio di velocità del mondo, conosce bene i metodi di allenamento di quei campioni, sa che utilizzano molto la bicicletta. Gli statunitensi della EF sono stati colpiti dalle immagini di Van der Poel e dei suoi allenamenti in bicicletta, pubblicate dallo stesso pattinatore a corredo del suo libro "Come vincere i 10.000 metri", 62 pagine nelle quali rivela, per esempio, di aver pedalato cinque ore per 22 giorni consecutivi, come avesse corso il Giro o il Tour.

Per ora nessuna risposta da Van Der Poel che vuole godersi un po' la vita dopo tanti sacrifici per lo speed skating: se dai social doveste vederlo in giro in bici, però, non stupitevi... Dopotutto ha solo 25 anni e ancora una vita davanti!

Che rimonta di van der Poel! Oro nei 5000 m

Nokere Koerse Pazzesco quello che succede alla Vallieres: le si rompe un pedale, ma lei continua 18 ORE FA