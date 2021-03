tra poco il report completo...

Robeet corona la fuga: vittoria in solitaria a Nokere

Cronaca

Solita fuga di giornata con l'attacco di 8 corridori: partono Van Poucke e Vanhoof (Vlaanderen-Baloise), Jullien (AG2R Citroën), Robeet (Bingoal-Wallonie), Grignard (Lotto Soudal), Gaudin (Total Direct Énergie), Ferasse (B&B Hotels) e il nostro Samuele Zoccarato della Bardiani-CSF-Faizanè. Gli 8 vengono tenuti a bada dalla Deceuninck Quick Step di Cavendish e dalla Trek Segafredo di Theuns, ma a fare davvero il ritmo in gruppo sono i norvegesi della Uno-X Pro Cycling Team. I battistrada non superano i 3 minuti di vantaggio, occhio dietro anche agli Alpecin Fenix di Jasper Philipsen.

Il gruppo si sfalda a metà corsa, molti corridori vengono sorpresi, ma dopo qualche km il plotone si ricompatta. A 10 km dal traguardo alcuni fuggitivi vengono ripresi ed ecco che partono Gaudin e Robeet che provano il tutto per tutto per giocarsi la vittoria, alle loro spalle restano Zoccarato, Hayter e Mozzato. In gruppo, intanto, dice addio ai sogni di vittoria Mark Cavendish che finisce per terra sul pavé. A 2 km dal traguardo, ecco la sparata di Robeet che se ne va da solo al traguardo, con Gaudin che deve accontentarsi del 2° posto. Poi Mozzato e Jordi Meeus a regolare il gruppo in volata per il 4° posto.

