Ciclismo

Nokere Koerse - Owain Doll finisce a terra: la Ineos perde un corridore

NOKERE KOERSE - Neanche in questa corsa non si fa sconti, con tante cadute anche quest'oggi. A terra finisce Owain Doll della Ineos Grenadiers che non può così lavorare nel finale per Narvaez e Golas.

00:01:05, 2 ore fa