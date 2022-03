L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Tim Merlier 4h20'04'' 2. Max Walscheid st 3. Arnaud De Lie st 4. Bert Van Lerberghe st 5. Bram Welten st 6. Rasmus Tiller st 7. Hugo Hofstetter st 8. Pierre Barbier st 9. Pascal Ackermann st 10. Jannik Steimle st

Milano - Torino Cavendish, sono 159 vittorie in carriera: raggiungerà Cipollini? 3 ORE FA

CAVENDISH RAGGIUNGERÀ CIPOLLINI? Sì, può arrivare a 166 vittorie No, troppo lontano dalle 166 vittorie

Zoccarato prova la fuga

Si forma ben presto una fuga composta da 5 corridori: all'attacco ci vanno Lagrée (B/B Hotels), Carpenter (Human Powered Health), Verwilst (Vlaanderen-Baloise), Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex) e D’Heygere (Minerva Cycling) che accumulano un vantaggio di 3' sul gruppo. A muoversi dietro sono le squadre dei velocisti e ai -100 km siamo già a 1'30'' di margine. Anzi, il gruppo rinviene subito sui fuggitivi e comincia una girandola di scatti e contro scatti. Si muovono van Uden (DSM), Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizané) e Goeman (Tarteletto-Isorex), che vengono raggiunti in un secondo momento da Pöstlberger (Bora Hansgrohe) e Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces).

La Quick Step tiene controllata la corsa nel finale

In testa ci sono Alpecin-Fenix per Merlier, Lotto Soudal per De Lie e Israel per Van Asbroeck. Ma la spinta decisiva la dà la Quick Step di Steimle e Vernon che con una trenata delle sue neutralizza la fuga a 20 km dall'arrivo. Altro attacco, questa volta di Watson della Groupma-FDJ, ma il britannico viene raggiunto una volta entrati al penultimo settore in pavé.

Non c'è storia: vince Merlier

L'ultimo settore è quello decisivo, quello del Nokereberg. Nessuno va via, se non Tim Merlier che con un forcing clamoroso riesce addirittura ad anticipare la volata. Il belga vince quasi per distacco su Walscheid e De Lie che si accontentano di una posizione sul podio. Hofstetter solo 7° davanti a Barbier, Ackermann addirittura 9° davanti alla coppia Steimle-Vernon della Quick Step.

Walscheid: "Ci ho provato, ma Merlier era troppo più forte"

Rivivi la Nokere Koerse (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Nokere Koerse 02:03:23 Replica

Milano - Torino Torna Morkov e Cavendish brucia tutti in volata: Sagan ko 4 ORE FA