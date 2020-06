Novità nel World Tour: "Manuela Fundación" prende il posto di Mitchelton-Scott, c'è anche Garzelli

Dal nostro partner OAsport.it

La Mitchelton-Scott cambia nome! Nel ciclismo entra la Fundacion Manuela che diventa sponsor principale del GreenEdge Cycling, quello che appunto fino a oggi conoscevamo come Mitchel-Scott, la formazione World Tour per cui militano alcune stelle del pedale tra cui i gemelli Simon e Adam Yates. Il Team Manuela Fundación (questo il nome ufficiale) sarà presente nel massimo circuito internazionale non soltanto per il resto della stagione (si ripartirà il 1° agosto con le Strade Bianche dopo il lungo stop) ma per altri tre anni come riporta la Gazzetta dello Sport.

Si tratta di una realtà spagnola senza fini di lucro, ha sede a Granada ed è gestita da Francisco Huertas Gonzalez e dalla moglie Maria Angustias, tutte le attività sono sostenute da fondi propri. Il motto è “aiutare a creare un mondo più favorevole”. La maglia sarà nero-rosa e Stefano Garzelli potrebbe ricoprire un ruolo chiave nel team (il varesino, già vincitore del Giro d’Italia, risiede da anni in Spagna).

Queste le dichiarazioni di Francisco Huertas: "È stato un intenso periodo di duro lavoro tra il direttore sportivo di Manuela Fundación Emilio Rodríguez e il direttore generale di Mitchelton-Scott Shayne Bannan. È un’incredibile opportunità e un onore poter raggiungere questo accordo. Vogliamo ringraziare Gerry Ryan per tutto il suo lavoro e il contributo che hanno permesso alla squadra occupare stabilmente i vertici mondiali. Noi continueremo a rafforzare questa eredità e daremo grande gioia ai tifosi".

