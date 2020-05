NTT sempre più padrone dello Zwift Tour: vince Bole, si vede anche Elia Viviani

Sucesso di Grega Bole, ma in testa alla classifica generale c'è sempre la NTT con l'Alpecin subito dietro. Tappa in cui abbiamo visto all'opera anche il campione europeo Elia Viviani che dopo il Giro d'Italia virtuale è entrato a far parte anche della "squadra" dello Zwift Tour for All.

C'è anche Elia Viviani nella 4a e penultima tappa dello Zwift Tour for All, ancora dalla fantomatica Watopia, ma con un percorso un po' diverso rispetto a quello della 3a frazione. Circuito molto lungo, con un finale inedito in un canyon. I corridori hanno provato a fare la differenza nella gestione sapiente dei bonus e delle power-unit (per utilizzare al meglio l'effetto scia la diminuzione del peso in tratti con pendenza). Alla fine l'ha spuntata Grega Bole della Bahrain McLaren, ma è sempre la NTT a comandare la classifica generale.

Viviani c'è, Chaves attacca in discesa. Vince Bole

Situazione di gruppo compatto fino ai 30 km dall'arrivo, da quel momento cominciano una serie di allunghi utilizzando le diverse power-unit a disposizione, allunghi che non danno però gli effetti sperati. Il primo a partire è Einhorn, poi ci prova Benjamin Thomas che si prende comunque i punti del traguardo volante posto sul GPM.

Ai -26 km dal traguardo se ne va Chaves in discesa, poi anche Elia Viviani prova un allungo anche per dare un segnale della sua presenza: anche se l'uomo prescelto dalla Cofidis è Damien Touzé. Al termine della tappa, a giocarsi la vittoria di giornata, c'è un manipolo di 15 uomini: Guillaume Van Keirsbulck prova l'attacco da finisseur all'altezza della flamme rouge, ma vene rimontato da Gogl, già vincitore di una frazione in questo Tour. Dal nulla spunta però Grega Bole che aveva ancora una prowe-unit a disposizione e riesce a sopravanzare tutti i rivali, anticipando per un discorso di millesimi di secondo Coté e Schultz.

L'ordine d'arrivo

Squadra Punteggio 1. Grega BOLE (Bahrain Merida) 54'33'' 2. Pier-André CÔTÉ (Rally Cycling) +0.05 3. Nick SCHULTZ (Mitchelton Scott) +0.06

Grazie ai paizzamenti di Gibbons e Gogl, la NTT resta saldamente in testa alla classfica ad una giornata dal termine dello Zwift Tour anche se l'Alpecin-Fenix continua a dar battaglia. Intanto, sale al terzo posto della generale la Mitchelton Scott anche grazie al 3° posto di Schultz.

La classifica generale

Squadra Punteggio 1. NTT Pro Cycling 74 punti 2. Alpecin-Fenix 63 punti 3. Mitchelton Scott 53 punti

