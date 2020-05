Numero di Piccoli nel finale di Watopia! Adam Yates c'è, Pozzovivo è pimpante allo Zwift Tour

Stage 3 Zwift for All

Si rivedono, in buone condizioni, Adam Yates e Domenico Pozzovivo, ma la terza tappa dello Zwift Tour for All se l'aggiudica James Piccoli con l'attacco ai 500 metri dal traguardo, nel punto più duro della rampa finale di Watopia. Con questo successo l'Israel torna nella top 3 della classifica, anche se in testa ci rimane la NTT proprio di Pozzovivo.

Dopo Innsbruck e Richmond, questa volta è il turno di un percorso virtuale: quello di Watopia. Un percorso molto più lungo rispetto ai precedenti, percorso che prevedeva diversi settori: dal pavé, alla salita finale con pedenza media del 6%. Il canovaccio è stato identico sia per le donne che per gli uomini con attacchi da lontano, ma se nella prova femminile Ashleigh Moolman-Pasio non è stata più raggiunta dalle sue rivali, non è successo lo stesso a Peio Bilbao nonostante il suo attacco sia durato più di 20 km. Alla fine a trionfare è stato Piccoli, regalando alla Israel il secondo successo di questa manifestazione dopo la vittoria di Ovett alla prima giornata.

Peio Bilbao attacca, si fa vedere anche Adam Yates

Lo Zwift Tour for All ha protagonisti diversi ogni giorno: questa volta niente van der Poel dopo i due ko in volata, ma c'è un Adam Yates molto pimpante nelle prime battute di gara. Il vero protagonista di giornata è però Peio Bilbao che attacca a 26 km dal traguardo, cercando di imolare quanto fatto da Moolman-Pasio nella prova femminile. L'azione del corridore della Bahrain McLaren, però, si esaurisce ai -2 dall'arrivo, quando gli inseguitori riescono a raggiungerlo prima della rampa finale: in questo gruppo c'è anche Domenico Pozzovivo, l'alfiere - quest'oggi - della NTT in vetta alla classifica.

Si sganciano Vervaeke e Pozzovivo, ma vince Piccoli

Una volta ripreso Peio Bilbao ecco l'allungo di Vervaeke, dell'Alpecin-Fenix, che si fa quasi un km in solitaria, ma viene raggiunto e scavalcato da Pozzovivo. La NTT vuole il bis dopo la vittoria di Gogl, ma il corridore italiano viene comunque ripreso una volta iniziato il muro finale. L'azione vincente è quella di James Piccoli che arriva al traguardo con 2'' su Molard e 6'' su Madouas. Adam Yates si piazza 6°, Pozzovivo è 9°.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. James PICCOLI (NTT) 1h41'56'' 2. Rudy MOLARD (Groupama-FDJ) +2.74 3. Valentin MADOUAS (Groupama-FDJ) +6.23 6. Adam YATES (Mitchelton Scott) +9.09 9. Domenico POZZOVIVO (NTT) +10.70

Bel colpo per l'Israel che si porta quindi al 3° posto della classifica, ma in testa ci resta sempre la NTT di Pozzovivo che è riuscita anche quest'oggi a prendere punti tra l'arrivo finale e i traguardi volanti.

La classifica generale

Squadra Punteggio 1. NTT Pro Cycling 71 punti 2. Groupama-FDJ 58 punti 3. Israel Stat-Up Nation 48 punti

